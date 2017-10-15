Калуга, 15 октября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В Калуге, на футбольных полях, построенных специально к чемпионату мира 2018 года, будет тренироваться команда национальной сборной Ирана. Об этом МатчТВ заявил главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

«Вероятно, что мы будем базироваться в Калуге. Нам надо было удостовериться, что база будет готова нас принять. Также надо было посмотреть культурную часть и ряд других вещей», — сказал Кейрош.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 394 млн рублей обойдется строительство в Калуге двух объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

К мировому футбольному первенству в калужском микрорайоне «Дубрава» завершается строительство игрового поля с трибунами на 500 мест, тренировочными площадками, раздевалками с душевыми и местами отдыха для спортсменов. Еще одна тренировочная площадка сооружается на Тульском шоссе областного центра.

Калужские власти намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии. Выбор в пользу Германии сделан из-за концерна Volkswagen, инвестора одноименного автозавода калужского технопарка «Грабцево». Кстати, немецкий концерн также является спонсором футбольного местного клуба «Калуга».

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.