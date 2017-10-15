Бишкек, 15 октября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. ЦИК Киргизии опубликовал предварительные данные по итогам голосования на президентских выборах. Как передает ИА REGNUM, согласно информации, размещенной на сайте Комиссии, обработаны 1 523 066 бюллетеней. Из них недействительными оказались 15 тысяч.

Government.ru Премьер-министр Киргизии Сооронбай Шарипович Жээнбеков

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Сооронбай Жээнбеков — 834 645 голосов Омурбек Бабанов — 518 972 Адахан Мадумаров — 100 300 Темир Сариев — 38 966

Приведенные выше цифры являются предварительными.

При сохранении нынешней пропорции распределения голосов Сооронбай Жээнбеков победит на президентских выборах в один тур примерно с 54% голосов.