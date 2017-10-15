Дамаск, 15 октября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Отряды «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемые США, начали завершающий этап по освобождению сирийского города Ракка от оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 15 октября, сообщает Reuters.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Оперативное командование СДС заявляет, что битва будет продолжаться до тех пор, пока вся Ракка не будет зачищена от отказавшихся сдаться террористов, в числе которых в основном остались иностранные боевики.

Ранее стало известно, что вожди местных племен обратились к СДС и американцам с просьбой дать боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые имеют местное происхождение покинуть Ракку вместе с мирными жителями. Их просьба была удовлетворена.

Стоит отметить, что СДС уже давно стоит под Раккой и делает вид, что пытается взять город штурмом. При этом из Ракки периодически свободно выходили хорошо вооружённые группы террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые отправлялись на фронт против наступающей сирийской правительственной армии.

СДС состоят из отрядов курдских ополченцев и групп боевиков сирийской вооружённой оппозиции.