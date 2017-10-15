Бишкек, 15 октября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. На президентских выборах в Киргизии приняли участие в голосовании 1 213 803 человека. Таким образом, явка избирателей по состоянию на 17:00 (14:00 мск) составила 40,12% от общего киргизстанцев, допущенных до голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Киргизской Республики.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Наибольшую активность проявляют жители южной столицы республики, города Ош — там успели проголосовать уже 52,8% избирателей (84 133 человека), Таласской области — 45,75% (59 568 человек), а также столицы Киргизии, города Бишкек — 45,05% (192 223 человек). Затем следуют Нарынская область — 41,95% (67 913 человек) и Иссык-Кульская область — 40,59% (105 188 человек).

Несколько меньшую активность проявляют киргизстанцы, проживающие в Ошской области — 38,94% (229 519 человек), в Баткенской области — 37,33% (90 975 человек), в Чуйской области — 37,04% (181 862 человек) и в Джалал-Абадской области — 36,47% (199 028 человек).

Наименее политически активными традиционно являются граждане, находящиеся в период выборов за пределами страны — зарубежные представительства Киргизии с целью голосования посетили лишь 3 394 человек или 18,27% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии проходят президентские выборы. Право принять участие в голосовании и выбрать нового главу государства имеют 3 025 902 избирателя (почти 50% населения страны).

На высшую государственную должность претендуют 11 кандидатов: экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, правозащитница Токтайым Уметалиева, экс-депутат Улукбек Кочкоров, политдиректор Спецмиссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков, бизнесмен Арстанбек Абдылдаев, экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, бывший вице-премьер-министр Адахан Мадумаров, экс-депутат Камчыбек Ташиев, президент Союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества Арстанбек Малиев, а также бывшие премьер-министры Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов.

Итоги выборов президента Киргизии Центризбирком должен будет подвести не позднее 4 ноября 2017 года.