Москва, 15 октября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма президента опубликована сегодня, 15 октября, на официальном сайте Кремля.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Российский лидер подчеркнул вклад дорожников в решение ключевых общенациональных задач.

«Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из наших стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Путин подчеркнул, что дорожное хозяйство очень важно особенно в составе единой транспортной системы страны. От эффективности работы дорожного хозяйства зависит качество жизни российских граждан, а также конкурентоспособность российской экономики.

Президент также отметил активную деятельность по разработке логистических схем, развязок и сооружений, создаваемых для удобства пешеходов и транспортных потоков.