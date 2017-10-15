Вена, 15 октября, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В Австрии сегодня, 15 октября, проходят выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Карта-флаг Австрии

Нынешние парламентские выборы в Австрии — внеочередные. Их инициировал в мае 2017 года министр иностранных дел и председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц.

На нынешних выборах за места в нижней палате парламента борются 16 партий и политических движений. Согласно австрийскому законодательству в Национальный совет проходят только те партии, которые преодолели 4%-барьер.

По итогам выборов президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Согласно социологическим опросам, основная борьба за большинство в нижней палате парламента и кресло канцлера Австрии развернётся между действующим главой кабинета министров и председателем Социал-демократической партии Кристианом Керном и главой МИД, лидером Австрийской народной партии Курцем.

На третьем месте в гонке за лидерство находится глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.