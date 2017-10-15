Красногорск, 15 октября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Московской области сегодня, 15 октября, был зафиксирован первый снег. Об этом сообщают московские СМИ со ссылкой на столичное метеобюро.

Снег

Сообщается, что сегодня в отдельных районах Московской области к дождю примешивался мокрый снег.

По сообщениям синоптиков, в Центральную Россию начинает поступать холодный воздух — на высоте 1,5 километра температура воздуха уже в пределах двух-трёх градусов ниже нуля, что приводит к образованию снега.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, днём воздух прогреется до +6 °C.