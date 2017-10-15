Новосибирск, 15 октября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Что показать иностранцу в Новосибирской области, если не Новосибирск с его знаменитым Оперным театром и Академгородком, — решили организаторы региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне вечером, 14 октября, в Новосибирск прибыли 46 человек из 25 стран мира, в том числе Чили, Польши, Австрии, Индии, Ирака, Алжира, Аргентины, Афганистана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии и других. Участников фестиваля у трапа в аэропорту «Толмачёво» встречали аниматоры, в том числе в костюме медведя с гармошкой (в лучших традициях сложившихся стереотипов), а вот хлеб-соль организаторы решили заменить на кедровые шишки.

Анна Алябьева ИА REGNUM XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Новосибирске

Программа, как отметили и организаторы, и сами участники, насыщенная, но интересная, — за три дня иностранцам в Новосибирске нужно успеть посмотреть все самые известные городские достопримечательности: подземное книгохранилище ГПНТБ и Технопарк, парк «Городское начало» и один из самых главных символов не только города, но и региона, — Новосибирский театр оперы и балета, побывать на гастрономическом фестивале сибирской кухни и фестивале науки в Академгородке, турнире по кёрлингу и ипподроме.

Анна Алябьева ИА REGNUM XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Новосибирске

Сегодня, 15 октября, гости уже посетили святая святых Новосибирской государственной публичной научно-технической библиотеки — подземное книгохранилище и другие её помещения. Продолжился день экскурсией по городу на автобусах. А к обеду иностранных гостей уже потчевали традиционными блюдами русской кухни — блинами, варениками и пельменями. Впрочем, участники фестиваля могли не только попробовать, но и поучаствовать в приготовлении потчевания: слепить свой пельмень или налепить десяток-другой вареников с картошкой.

Ну и как же без традиционных мастер-классов? Расписать пряник, «выковать» монету или сплести венок — гости охотно участвовали в развлечениях, которые для многих показались удивительными и привлекательными.

Анна Алябьева ИА REGNUM XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Новосибирске

Во второй половине дня иностранных студентов ожидает турнир по кёрлингу и посещение новосибирского ипподрома. На вечер запланирован торжественный приём по случаю открытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, на котором планирует побывать и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Участник из Польши Кевин Кирага в Новосибирске, как, впрочем, и в России, впервые. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что в его стране, действительно, существует стереотип о Сибири, что здесь бродят медведи и очень холодно, а потому сам Кевин постарался взять побольше тёплых вещей с собой, а его родственники и знакомые шутливо предупреждали, что из России он может и не вернуться.

«Я впервые здесь, и пока мне всё нравится: и то, как встретили в аэропорту, и программа. Жду поездку в Сочи. Это наш первый день, программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия по библиотеке, мастер-класс по приготовлению традиционных блюд — все очень увлекательно. Если говорить честно, то в Польше новостей об этом событии (фестивале — прим. ИА REGNUM ) почти нигде нет. А когда уже приехал в Москву, то здесь везде билборды, новости. И в Новосибирске тоже, а в Польше почти не видел. Но проблем с поездкой не было никаких. И если говорить о взаимоотношениях России и Польши, то, да, в прошлом у нас была сложная история, но сейчас никаких проблем. Я был на подобном мероприятии в Страсбурге, но событий было меньше. Но тоже понравилось. Это потрясающий проект, и хорош он, прежде всего, тем, что молодежь встречается друг с другом, можно встретить людей из абсолютно различных стран, которых не встретишь у себя дома. Ещё не понятно, что будет в Сочи, мы только ожидаем и ждём, но точно известно, что будет ещё больше людей и больше знакомств. А подобные мероприятия помогают в построении будущего», — рассказал о своих первых впечатлениях о России, Новосибирске и фестивале Кевин Кирага.

Анна Алябьева ИА REGNUM XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Новосибирске

Во второй день, 16 октября, иностранные гости Новосибирска обменяются опытом молодёжной работы в ходе круглого стола, затем продолжат работу по теме в малых группах, побывают на экскурсии в новосибирском Академгородке и, конечно же, в Новосибирском театре оперы и балета. По итогам своего путешествия по столице Сибири участники фестиваля подготовят видеоотчёт, который будет показан в Сочи на Medals Plaza.

Анна Алябьева ИА REGNUM XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Новосибирске

Отметим, что Новосибирск — один из 15 городов России, которые были выбраны для участия в региональной программе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Столица Новосибирской области оказалась в их числе как город «учёный благородный и умный» — так Новосибирск назван в официальном презентационном ролике городов-участников на официальном сайте фестиваля. Иностранные участники могли выбрать один из городов России, чтобы лучше узнать страну и побывают в нём в первые дни фестиваля.

В свою очередь, делегация из Новосибирской области отправилась в Сочи. Всего в делегации — 125 человек, и как отметили в оргкомитете, новосибирская команда — одна из самых многочисленных на ВФМС.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества. Затем участники отправились по выбранным регионам, чтобы увидеть страну изнутри. Основные же мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Общее число заявок из-за рубежа для участия в фестивале составило порядка 50 тыс., в итоге было отобрано 20 тыс. участников из 150 стран.