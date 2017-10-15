Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко объявил о начале образовательной программы фестиваля.

fmje.org Эмблема Всемирного фестиваля молодёжи и студентов-2017

«Торжественное открытие фестиваля начнется только вечером, но учебная программа, образовательная программа начинается уже сейчас», — цитирует ТАСС выступление Сергея Кириенко в рамках работы дискуссионной площадки «Индустрия будущего».

«Девизом этой образовательной программы является мечта и желание увидеть будущее, в котором вам предстоит жить. Задача организаторов была создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам», — добавил он, обращаясь к участникам фестиваля.

По его словам, только в зале, где начинается дискуссия по теме «Индустрия будущего», присутствуют представители порядка 100 стран, а всего на фестиваль приехали гости из 186 государств.

«Друзья, вы знаете, что в ООН входят 193 страны, то есть здесь практически все», — отметил Сергей Кириенко.

Глава российского оргкомитета ВФМС пожелал собравшимся «смелее мечтать и двигаться к своей цели».

«Уверен, в эти дни, помимо того, что вы обогатитесь знаниями многих блестящих экспертов, специалистов, профессионалов, вы обогатитесь знаниями друг друга, знаниями о культуре, особенностях и традициях представителей всех стран мира. Самое главное, я уверен, что у каждого добавится примерно по 30 тысяч друзей», — заключил Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15—22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города — две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.