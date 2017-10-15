Варшава, 15 октября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Министерство финансов Польши объявило о намерении отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда на сумму $9,2 млрд. Соответствующее заявление опубликовал сегодня, 15 октября в своём Twitter-аккаунте министр финансов Польши Матеуш Моравецкий.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

«Мы отказываемся от кредитной линии в $9,2 млрд от МВФ. Польская экономика находится в хорошем состоянии, так что мы можем это сделать», — написал Моравецкий.

По данным Reuters, доход польского государственного бюджета за период с января по август 2017 года составил $1,36 млрд. Темпы экономического роста ВВП Польши за этот период находились на уровне 4%.

«Проанализировав налоговые данные, макроэкономические параметры, а также оценив бюджетную стабильность и валютные резервы, я принял решение отказаться от кредитной линии», — пояснил Моравецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПОльша подписала с МВФ договор о гибкой кредитной линии ещё в 2009 году. Нынешний транш в $9,2 млрд был одобрен в январе 2017 года.