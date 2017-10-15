* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 15 октября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США позволила боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинуть осаждённый сирийский город Ракку вместе с мирными жителями. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Сообщается, что руководители местных племен обратились к американский коалиции и поддерживаемым ей Сирийским демократическим силам (СДС — альянс сил так называемой вооружённой сирийской оппозиции), которые ведут вялотекущую борьбу с террористами в Сирии, позволить эвакуацию из Ракки, в том числе боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во избежание дальнейшего кровопролития.

«Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки — ИА REGNUM ), а не убийства, мы обратились к СДС позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии», — сказано в заявлении руководителей племен.

Поясняется, что, по мнению племен, разрешение на эвакуацию боевиков позволит сохранить множество жизней мирных жителей, которыми, как живым щитом, прикрываются террористы.

По данным СДС в Ракке остаются около 4 тыс. мирных граждан.

Однако, это соглашение не распространяется на иностранных боевиков, сражающихся на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди них есть выходцы из России, Франции, Азербайджана, Индонезии и Турции.

Представители американской коалиции поспешили заявить, что они никак не участвовали в переговорах с террористами, а лишь выполнили просьбу племен, переданную через СДС.

Известно, что от 300 до 400 боевиков до сих пор могут находиться на территории Ракки.