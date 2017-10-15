Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Полуторогодовалая девочка, получившая тяжелые травмы при падении с трапа вместе с бабушкой в петербургском аэропорту «Пулково» в конце сентября, скончалась в одной из городских больниц в субботу, 14 октября, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщают СМИ и родственники девочки в соцсетях.

Szsut.sledcom.ru Аварийный трап в «Пулково»

При падении с неисправного трапа с высоты более трех метров девочка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, другие повреждения и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице ребенок перенес несколько операций, но медики оказались бессильны перед тяжестью повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в «Пулково» произошло обрушение верхней площадки самоходного трапа, по которому сходили на землю пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Москвы. На асфальт с высоты более трех метров упали первые ступившие на трап пассажиры — женщина 1973 года рождения со своей полуторагодовалой внучкой. Женщина сломала ногу и получила другие травмы. Травмы девочки оказались намного тяжелее — она сразу была помещена в реанимацию, а позже находилась в состоянии искусственной комы.

Органами СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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Как выяснилось, поворотная часть широкой платформы выдвижного пролета обрушившегося трапа неоднократно подвергалась ремонту на участке механических работ службы спецтранспорта аэропорта. Следствие предполагает, что эти ремонтные работы были некачественными.

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В ходе расследования был задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково»). Решением суда он помещен под домашний арест.

Также установлена причастность должностного лица из числа руководящего состава одной из дирекций ООО «ВВСС» к совершению преступления. Мера пресечения ему не избрана.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его фигуранты пока не определены.

После ЧП в «Пулково» изучено состояние пассажирской инфраструктуры в аэропортах других городов, входящих в зону ответственности Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. В аэропортах Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Ярославля и Пскова выявлены аналогичные нарушения, начаты процессуальные проверки.