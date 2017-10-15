Киев, 15 октября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В Киеве прошло очередное факельное шествие бандеровцев. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Члены различных нацистских группировок прошли по главным улицам украинской столицы со своей символикой и факелами. Под данным украинских СМИ в факельном шествии приняли участие около 10 тысяч человек.

Марш был приурочен к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была боевых крылом Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В годы Великой Отечественной войны, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражалась против Советского Союза на стороне Третьего рейха. Лидерами группировки были Степан Бандера и Роман Шухевич.

На Украине нацистам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присвоен статус «борцов за независимость».

Среди традиционных нацистских лозунгов на нынешнем факельном шествии то и дело раздавалось: «Петю — геть!»

Речь идёт о президенте Украины Петре Порошенко.

Организаторы акции пояснили, что данное факельное шествие — ещё и «последнее предупреждение» нынешней власти в связи с принятием закона о статусе Донбасса.