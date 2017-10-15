Тегеран, 15 октября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран может выйти из ядерной сделки, если против Тегерана снова введут санкции. Такое заявление сделал сегодня, 15 октября, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в эфире иранского государственного телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам Зарифа, Тегеран вполне может решить выйти из ядерной сделки, если решит, что действия противоположной стороны соглашения в вопросе снятия санкций окажутся недостаточными для Ирана.

«Если Иран в любой момент почувствует, что действия, предпринятые противоположной стороне относительно отмены санкций недостаточны для Исламской Республики, тогда у Ирана будет несколько вариантов действий на выбор. И один из них — выход из ядерной сделки», — сказал глава иранского МИД.

Он пояснил, что Тегеран будет иметь право выхода из сделки, если санкции затронут важные отрасли экономики.

«Если санкции будут снова введены в тех отраслях, что представляют для нас особую важность, таких как продажа нефти, судоходство и страхование морских перевозок, продажу самолетов, у нас будет право на то, чтобы принять решение в пользу выхода из ядерной сделки», — уточнил Зариф.

Что касается выступления Дональд Трампа, который заявил, что США меняют стратегию по Ирану и в любой момент могут разорвать ядерную сделку, то Зариф считает, что у американского президента на самом деле нет никакой стратегии по Исламской Республике.

Зариф также добавил, что оборонная и ракетная программа Исламской Республики никогда не станет предметом переговоров.