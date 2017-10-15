Варшава, 15 октября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Момент взрыва на борту самолета Ту-154, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, зафиксирован самописцами и обнаружен специалистами на записи. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич, пишут 15 октября «Известия».

Serge Serebro, Vitebsk Popular News На месте падения польского самолёта

"Мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше», — заявил Мачеревич.

Он пояснил, что эксперты обнаружили и идентифицировали момент взрыва в показаниях одного из бортовых самописцев. В настоящее время специалисты анализируют запись, чтобы исключить любую другую ее интерпретацию.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154, на борту которого находился глава Польши Лех Качиньский, его супруга, государственные деятели, разбился при заходе на посадку на аэродром под Смоленском. Погибли все 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Отчет о причинах крушения самолета был представлен Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году. Техническое расследование показало, кто к катастрофе привели неправильные действия экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году польская правительственная комиссия, расследующая катастрофу, заявила о признаках взрыва самолета. Российская сторона это утверждение отвергла, ссылаясь на результаты проведенных экспертиз.

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