Вашингтон, 15 октября, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Приступать к расходованию Резервного фонда для устранения дефицита бюджета нет необходимости. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он пояснил, что в настоящее время ликвидность есть, а средства Резервного фонда будут задействованы, когда возникнет необходимость. Сейчас в распоряжении Казначейства — остатки средств и бюджетных учреждений, а также остатки получателей — субъектов РФ, отметил министр.

«Пока есть ликвидность, нет необходимости траты Резервного фонда. Бережем», — цитируют Силуанова «Известия».

По его словам, в 2017 году средства резервов будут расходоваться в запланированных объемах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о готовности российского бюджета к возможному расширению санкций со стороны США. Он также сообщил о том, что министерства финансов России и Венесуэлы в целом согласовали условия реструктуризации долга Боливарианской республики.

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