Дублин, 15 октября, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Атлантический ураган «Офелия» угрожает западным районам Ирландии. Метеослужба республики объявила в ряде графств красный, наивысший уровень опасности.

NASA Earth Observatory Ураган «Офелия». Снимок из космоса

«Красный статус опасности вводится на территории графств Голуэй, Мейо, Клэр, Корк и Керри. На всей остальной территории страны действует оранжевый статус», — говорится в сообщении синоптиков.

Статус чрезвычайной погодной ситуации вводится с 16 по 17 октября. Специалисты предупреждают о штормовом ветре до 80 км/ч, порывы которого могут достигать 130 км/ч.

Не исключены повреждения строений и инфраструктуры, в прибрежных районах возможны наводнения и паводки, отметили метеорологи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США предупредили жителей о нехватке медицинских препаратов, вызванной закрытием части фармакологических заводов в Пуэрто-Рико после урагана «Мария». Предприятия Пуэрто-Рико производили около 10% медикаментов для США.

Ураган «Мария», разбушевавшийся в середине сентября, привел к катастрофическим разрушениям на острове Доминика, в Гваделупе, на Мартинике и острове Санта-Крус. В Пуэрто-Рико стихией значительно повреждена инфраструктура, более 30 жителей острова погибли.

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