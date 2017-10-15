Вашингтон, 15 октября, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах, выведен из состава Американской академии киноискусств. Такое решение было принято советом управляющих академии, передает CNN.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Внеочередное заседание совета состоялось 14 октября. За исключение Вайнштейна проголосовало большинство из 54 управляющих советом, в числе которых — режиссер Стивен Спилберг, актеры Том Хэнкс, Вупи Голдберг и Кэтлин Кеннеди.

Киноакадемики отметили, что продюсер исключен из организации с позором и с целью назидания тем, кто считает возможным подобное поведение. Решение совета стоит расценивать как сигнал для коллег Вайнштейна.

«Этот сигнал говорит о том, что эра умышленного игнорирования и постыдного пособничества хищническому поведению на сексуальной почве в нашей киноиндустрии завершена. Подобному поведению больше нет места в нашем обществе», — говорится в заявлении киноакадемии, присуждающей премию «Оскар».

Напомним, 5 октября в газете The New York Times вышла статья, обвинившая продюсера картин «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами. Авторы материала назвали среди пострадавших от действий продюсера актрис Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

Как сообщало ИА REGNUM, другие актрисы, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кару Делевинь, также признались, что испытывали навязчивое внимание со стороны Вайнштейна в начале карьеры. 12 октября стало известно о том, что обвинениями в адрес продюсера заинтересовались правоохранительные органы США и Великобритании.

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