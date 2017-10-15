Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Государственная дума РФ работает над законопроектом о противодействии политике санкций США. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Володин подтвердил, что вопрос об ответе на антироссийские санкции Вашингтона прорабатывается, однако представить документ нижняя палата парламента пока не готова. Говорить о конкретном содержании законопроекта также пока преждевременно, пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября, выступая на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, Володин заявил о недопустимости дискриминации прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Лишение российской делегации права голоса в ПАСЕ спикер Госдумы назвал противоречащим сути парламентаризма.

Напомним, делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года, на фоне гражданской войны на Украине и вхождения Крыма в состав России. В октябре 2017 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила снять с России политические ограничения.

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