Симферополь, 15 октября, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Крымские правоохранители проводят проверку по факту организации незаконных мероприятий. Около 50 участников несогласованных пикетов были задержаны, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные республиканского МВД.

Задержание

Отмечается, что задержанные дали объяснения в связи с инцидентом, после чего их отпустили по домам. Полиция в настоящее время устанавливает лиц, ответственных за организацию пикетов.

14 октября в разных городах Крыма прошли одиночные пикеты, участники которых протестовали против действий властей в отношении крымских татар. Пикетирующие вышли на улицы с плакатами «Мой народ — не террористы» и «Крымские татары — не экстремисты».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно о пресечении сотрудниками ФСБ деятельности ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бахчисарайском районе Крыма. В отношении шести членов группировки возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Читайте также: Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крыму

А также: Крым: Мустафа Джемилев выбрал спонсоров, а не народ. И проиграл