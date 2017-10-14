Краснодар, 15 октября, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Один человек погиб и шестеро были госпитализированы в результате аварии, произошедшей в Крымском районе Краснодарского края. Одним из участников ДТП стал автомобиль свадебного кортежа, передает «5 канал».

ДТП

Трагедия произошла днем 14 октября на третьем километре трассы «Крымск — Джигинка». Водитель автомобиля «Лада-Приора», двигавшийся в составе кортежа, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2106.

От удара «Приору» отбросило на другой автомобиль, ВАЗ-2107. На месте аварии скончался 43-летний водитель ВАЗ-2106. Шесть пострадавших, включая годовалого ребенка, были доставлены в Крымскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, инициировал аварию 31-летний водитель «Приоры». Мужчина выехал на встречную полосу по просьбе свадебного фотографа.

Подобный дорожный инцидент произошел в этот же день в Уфе. Mitsubishi Outlander, в котором ехали молодожены, столкнулся с внедорожником Nissan Patrol.

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