Севастополь, 15 октября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Севастополь принимает 50 делегатов из 28 стран мира, в том числе Великобритании, США и Австралии. Одновременно в рамках фестивальной программы проходит саммит студентов СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Светлана Иванова ИА REGNUM Студенты из Сербии

Студенты из Сербии сообщили ИА REGNUM, что ждут от фестиваля новых впечатлений, обмена идей с молодежью и знакомств с новыми друзьями.

«Мы не боялись приехать сюда, мы любим Россию и считаем Крым частью России. Мы приехали, чтобы сломать негативные стереотипы о Крыме, Косово, Сербии, потому что этот путь самый правильный и позитивный», — рассказал Младен Савич, студент из Белграда.

Светлана Иванова ИА REGNUM «Не понимаю, почему все хотят со мной фотографироваться»

«Я не боялся ехать в Крым. Мы слышим много историй про Крым и Россию, но я знаю, что это только посыл от массмедиа. Я слушаю и читаю Russia Today и знаю, что есть разные точки зрения. В России — одна, на Западе — другая. Поэтому я и приехал, чтобы самому увидеть и больше понять», — рассказал Джеймс Варк из Нью-Кастла, Великобритания.

Он добавил, что учится в Кембридже, это его первая поездка в Россию, а в Крыму «чувствует себя очень защищенным».

«Первое впечатление? Мне очень нравится. Все здесь очень милые, дружелюбные. Но не понимаю, почему все хотят со мной сфотографироваться?» — добавил он.

Светлана Иванова ИА REGNUM Элен Эмиро: «Здесь очень доброжелательные люди»

Гостья из Парижа Элен Эмиро также приехала в Севастополь, чтобы сформировать собственную точку зрения, она «поражена красотой города и его богатой историей».

«Я вижу мирных людей, не чувствую конфликта. Здесь очень доброжелательные люди. И совсем нет тех негативных вещей, о которых рассказывают про Крым во Франции», — говорит Элен.

Светлана Иванова ИА REGNUM Площадь Нахимова

В день прибытия группы совершили краткую экскурсию в центре города и прогулялись по Приморскому бульвару. На борту теплохода 200 человек — участники ВФМС, саммита, волонтеры — отправились на морскую прогулку по Севастопольской бухте, во время которой прошла церемония открытия региональной программы фестиваля и знакомство.

«Это дружелюбная вечеринка для знакомства и снятия барьеров. Ребята играют, поют, формируют ассоциативные образы России, придумывают, что они напишут в послании молодежи 2067 года. Все это завершится исполнением караоке-песни Полины Гагариной «A Million voices», — говорит организатор Мария Варлагина.

Светлана Иванова ИА REGNUM Экскурсия на Графской пристани

Региональная программа Всемирного фестиваля в Севастополе направлена на ознакомление участников фестиваля с историей города, на выходных гости посетят различные экскурсии. Программой запланированы встречи со студентами СевГУ и Черноморского филиала МГУ. Делегаты заложат капсулу с посланием на русском и английском языках к участникам Фестиваля молодежи 2067 года.

«Севастополь удостоился чести принимать региональную программу фестиваля, наряду с 12 российскими субъектами. Наш город оказался в тройке лидеров по популярности среди участников, отправивших свои предпочтения в заявках. В Севастополь приехали 50 участников фестиваля из 28 стран: Германии, Индонезии, Великобритании, Австралии, Египта, Литвы, Эфиопии, Сербии, Кении, Индии, Алжира, Польши, Франции, Канады и других», — сказал начальник управления молодежи и спорта Сергей Резниченко.

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Добавим, что участников саммита студентов СНГ ждет образовательная и дискуссионная программы: они обсудят актуальные международные и межнациональные вопросы, а также поработают в группах с целью обмена опытом в области развития молодежных организаций и студенческого самоуправления.