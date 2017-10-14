Петрозаводск, 14 октября, 2017, 23:08 — ИА Регнум. В горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе Карелии разработали концепцию развития этого туристического объекта. Уже сейчас «Рускеала» — один из самых посещаемых на Северо-Западе страны парков, но собственники стремятся развить успех.

Пресс-служба правительства Карелии Горный парк «Рускеала»

Как рассказал пресс-службе регионального правительства руководитель туркомплекса Александр Артемьев, в число основных направлений развития парка входят историческая часть, организация активного времяпрепровождения и спокойный отдых на природе.

В парке намерены построить гостевые домики эконом-класса, чтобы туристы могли оставаться на ночь. Кроме того, в «Рускеале» задумали создать арт-объект под открытым небом «Поляна статуй». Для этого карельским и приезжим художникам будут предоставлять места на поляне, где они смогут из местного мрамора создавать скульптуры. Увозить их из парка будет нельзя. Также владельцы туркомплекса хотят обустроить различные интерактивные зоны для детей, например, кузню.

Однако, все эти идеи невозможно реализовать без необходимой инфраструктуры. Так, к «Рускеале» пока не могут протянуть дорогу мимо одноименного поселка. Существующая трасса проходит через населенный пункт, жители которого совсем не рады тысячам автомашин.

ИА REGNUM уже писало о том, что подрядчик, взявшийся за федеральные и республиканские деньги проложить дорогу мимо поселка, не справился. Работы так и не начались. Сейчас работает другая организация, сроки сдачи работ передвинулись, минимум, на год.

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Накануне с концепцией развития горного парка ознакомился глава Карелии Артур Парфенчиков. Он вернулся к идее запуска ретро-поезда в горный парк. Сейчас туристам уже предлагают проехаться на паровозе 1956 года постройки от Санкт-Петербурга до Сортавалы и осмотреть столицу карельского Приладожья. Для того чтобы продлить маршрут до мраморного каньона Рускеала, необходимо восстановить два километра железнодорожной ветки, которую забросили в 1992 году.

Кроме того, глава республики предложил проводить в горном парке регулярные культурные мероприятия. Местные красоты уже «обкатали» на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony, который прошел в августе и собрал 2700 зрителей.

«Мы считаем, что эта площадка должна использоваться не только для этого фестиваля, — цитирует Артура Парфенчикова ИА «Республика Карелия». — У нас есть проекты, связанные с театром, и еще целый ряд интересных предложений. Они сделают рускеальский парк не только природным и промышленным музеем, но и культурным центром».

Как сообщил Александр Артемьев, через месяц появится более подробный бизнес-план по развитию горного парка.

«Рускеала» — туркомплекс, основой которого стал объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Здешний камень использовали при строительстве Исаакиевского собора, им выложены полы Казанского собора, из рускеальского мрамора сделаны подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, станции Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».