Берлин, 14 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. 14 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 8-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

В дебюте матча габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет точным ударом в дальний угол — 1:0.

Через 6 минут вингер сборной Австрии Марсель Забитцер сравнял счет ударом головы после скидки Марсела Хальстенберга — 1:1.

На 25-й минуте датский форвард Юссуф Поульсен вывел гостей вперед, замкнув великолепный прострел Брумы — 1:2.

В начале второго тайма форвард молодежной сборной Франции Жан-Кевин Огюстен реализовал пенальти — 1:3.

Через 15 минут Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой точки — 2:3.

Статистика матча («Боруссия"/"РБ Лейпциг»)

Удары 13/5

Удары в створ 7/5

Владение 63%/37%

Фолы 16/20

На данный момент «РБ Лейпциг» поднялся на 3-ю строчку, набрав 16 очков. «Боруссия» осталась лидером таблицы с 19-ю очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Толян, Сократис, Топрак, Загаду, Кастро, Шахин, Гетце, Филипп, Ярмоленко, Обамеянг.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Ильзанкер, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Кампль, Кейта, Брума, Огюстен, Поульсен.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Предупреждения: Кейта — 15, Бернардо — 31, Бюрки — 48, Ильзанкер — 54, Гетце — 74, Демме — 83.

Удаления: Сократис — 47, Ильзанкер — 56.

Голы: Обамеянг 4 — 1:0, Забитцев 10 — 1:1, Поульсен 25 — 1:2, Огюсте 49 (пен) — 1:3, Обамеянг (пен) 64 — 2:3.