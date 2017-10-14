Санкт-Петербург, 14 октября, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Лишение российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) несовместимо с сутью парламентаризма, и Россия не будет с этим мириться. Об этом 14 октября заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, выступая на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

Council.gov.ru 137-я ассамблея Межпарламентского союза

«Дискриминация прав национальных делегаций недопустима. Продуктивное сотрудничество в межпарламентских структурах возможно только в том случае, когда все имеют право голоса. Мы неоднократно осуждали лишение права голоса любой национальной делегации. Когда принимаются подобные решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, мы не можем с этим мириться. Считаем, что это противоречит самой сути парламентаризма и вредит межпарламентскому диалогу», — заявил Вячеслав Володин.

Напомним, в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишили основных полномочий. Это произошло на фоне гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав РФ. 12 октября 2017 года ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую снять политические санкции с Российской Федерации.

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Вячеслав Володин отметил беспрецедентное количество участников 137-й Ассамблеи МПС, собравшихся в Петербурге. Это, по его мнению, говорит о потребности в диалоге, желании разговаривать, а также наличии понимания, что «лучше будет диалог, чем принятые решения без диалога».

Спикер Госдумы напомнил, что за последние полтора десятилетия формы общения изменились радикально: появились социальные сети, стали обычными видеоконференции, мир меняется, внедряются цифровые технологии, бурно развиваются новые средства коммуникации и донесения информации.

«Но ничто не заменит человеческого общения, через такой контакт мы выходим на взаимное понимание», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что в основе работы парламентариев должно лежать взаимное уважение, уважение к особенностям государственных институтов и политической культуры разных стран.

«Мы должны слышать и понимать друг друга. В то же время, наши коллеги из ряда стран игнорируют многосторонний диалог. Они часто готовы использовать этнические или религиозные трения как инструмент для создания очагов нестабильности или, например, для вмешательства во внутренние дела других стран. И это несмотря на принятую на прошлой, 136-й, Ассамблее резолюцию «Роль парламента в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела государств». Такой подход категорически неприемлем», — считает Вячеслав Володин.

По мнению председателя Госдумы России, политический плюрализм должен исходить из необходимости учитывать исторические, этнические, культурные особенности и традиции.

«Когда без учета таких особенностей предлагаются решения, или, еще хуже, совершаются волюнтаристские действия в отношении суверенных государств, мы получаем конфликты, войны, вынужденных переселенцев и беженцев, создаются гуманитарные катастрофы, растет угроза безопасности. Наиболее остро мы это сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке. Для Европы эта проблема уже сегодня стала актуальной, но подобная ситуация есть сегодня и в других частях мира. Объединившись в крупнейшую межпарламентскую организацию мира, мы не должны оставаться безучастными к этому. Нам необходимо высказывать свою позицию», — призвал Вячеслав Володин.

Напомним, Межпарламентский союз является старейшей международной парламентской организацией, он основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Межпарламентский союз содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, а также установлению межнационального мира и сохранению международной безопасности.

По данным председателя МПС Сабера Чодхури, для участия в Ассамблее зарегистрировались все 173 государства-участника МПС. «Беспрецедентно высокое количество делегатов, спикеров и вице-спикеров, 155 национальных парламентов на данный момент зарегистрированы как участники Ассамблеи. Каждая делегация возглавляется либо председателем парламента, либо его заместителем», — отметил Чодхури.