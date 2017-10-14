Томск, 14 октября, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Развенчание исторических мифов, сформированных вокруг Великой Октябрьской революции, — это возвращение дани мертвым, положившим на алтарь великого дела свою жизнь, заявил 14 октября политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на проходящей в Томске конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957 — 1960

«К столетию Великой французской революции французское общество выполнило всю работу по осмыслению своей истории. Это сделали историки разной ориентации: [Адольф] Тьер и его оппоненты. Возникла картина», — отметил политолог во вступительной речи на открытии конференции.

«Обществу было предоставлено все необходимое, чтобы оно могло сделать свои выводы», — добавил он, отметив, что «мы приходим к столетию своей революции, ничуть не менее значительной, чем Французская, в состоянии какой-то опять растерянности, какой-то болтовни, каких-то абсолютно бредово фальшивых цифр».

И дело не в том, что это не дает обществу примириться, речь в данном случае идет об историческом достоинстве. Россия не может прийти к столетию своей революции так. В сложившихся условиях, когда часть интеллигенции преследует интересы других держав или выступает за их ценности, необходимо появление новой интеллигенции.

На роль такой новой интеллигенции претендует, по словам Сергея Кургуняна, движение «Суть времени», которое подготовит к столетию Великой Октябрьской революции Исторические тетради. В них будут разбираться «горячие точки во времени», то есть то, вокруг чего ведется обсуждение.

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«Каждой из горячих точке будет посвящена одна тетрадь. Их будет сорок, и в результате возникнет такая же энциклопедия», — отметил политолог, имея в виду монографию «Украинство — кем и зачем оно сконструировано».

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В публикации таких материалов, отмечает автор, состоит возможность восстановить исторический интерес общества к истории, поскольку именно вокруг этих «горячих точек времени» и возможно развернуть обсуждение.

«И в любом случае это, прошу прощения, долг перед почившими», — подчеркнул политолог. «Когда происходит столетие, тем более столетие такого события, вокруг которого такая острота спора, то на фоне всего этого дела огромное значение имеют мертвые».

»Мертвые — это ведь не кто-то, кто ушел, не существует рядом с нами. Они рядом с нами. На алтарь этой победы и этого деяния были принесены огромные жертвы», — добавил лидер движения «Суть времени».

Таким образом, к столетию Великой Октябрьской революции нужно отдать дань и мертвым. Поэтому проходящая 14 октября в Томске конференция, как и другие, — это одновременно и ответ на вызов столетия революции, за которое в России так ни о чем не договорились, и дань мертвым, которые должны знать, по словам Сергея Кургиняна, что их помнят, и не по принципу «праздничного поминовения в историческую дату», а помнят, продолжая эстафету.