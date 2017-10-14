Санкт-Петербург, 14 октября, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Мировому сообществу стоит задуматься о послевоенном восстановлении Сирии. Об этом, как передает RT, заявил президент России Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

Минобороны России Российская гуманитарная помощь. Сирия

«Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, — говорит Путин. — (Задуматься) о том, как, в каких формах, объёмах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию, укреплению госинститутов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что террористические группировки контролируют менее 8% территории Сирии.

По его словам, на 13 октября 2017 года боевики в Сирии контролируют 14,8 тыс кв. км.

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