Киев, 14 октября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. «Марш славы», организованный по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), завершился в центре Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шухевич фест

«Участники мероприятия прошли по такому маршруту: бульвар Шевченко — улица Крещатик — Майдан Независимости — улица Сагайдачного — Контрактовая площадь», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стычек между националистами и полицией зафиксировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко начался «Марш славы» по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Киеве проходит марш националистов