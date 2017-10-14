Москва, 14 октября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Бюджет Российской Федерации готов к возможному расширению санкций со стороны США. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ

«Инвесторы спрашивают, безусловно, как Россия будет реагировать в случае изменения санкционного режима, — говорит Силуанов. — Я скажу, что мы максимально что могли, то сделали».

По его словам, власти РФ работают над снижением дефицита бюджета.

«Мы основываемся на том, что в случае изменения каких-то внешних ограничений мы сможем основываться на своих собственных ресурсах…, — говорит Силуанов. — Поэтому все, что мы могли сделать в бюджете, мы сделали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против Российской Федерации, Ирана и Северной Кореи.

В частности, новые ограничительные меры Вашингтона затрагивают энергетические проекты РФ, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».