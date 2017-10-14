Москва, 14 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Информация о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Москву уже в 2017 году, соответствует действительности. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Mayday

По его словам, российские и британские дипломаты уже ведут совместную подготовку первого визита Джонсона в российскую столицу.

«Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике, — сказал он. — Обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия».

13 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства Великобритании сообщила, что Борис Джонсон, который пока еще занимает пост министра иностранных дел Великобритании, намерен посетить РФ в конце 2017 г.

Читайте также: МИД Великобритании: Борис Джонс посетит Москву до конца 2017 года

Читайте также: МИД Великобритании: Борис Джонс посетит Москву до конца 2017 года