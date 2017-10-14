Химки, Московская область, 14 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Футболисты московского «Динамо» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 14 октября на «Арене Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 2:0.

Павел Рубинский. Динамо 1960-х

В составе победителей голевыми действиями отметились защитник Алексей Козлов и полузащитник Александр Ташаев.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 11 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 13-й тур

«Динамо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0.

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