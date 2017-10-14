Москва, 14 октября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Делегация Российской Федерации не получила приглашение принять участие в Генассамблее Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая состоится в Киеве в конце года. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Pabsec.org Генеральный секретарь ПАЧЭС Асаф Гаджиев и Андрей Парубий. Киев, 20 сентября 2017 года

«В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве, — сказал Емельянов. — Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание».

Депутат Госдумы добавил, что такой «возмутительный случай» произошел впервые.

6 июля спикер парламента Украины Андрей Парубий на своей странице в соцсети Facebook написал, что председательство в Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) приняла Украина.

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