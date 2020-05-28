Махачкала, 14 октября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. В Дагестане обнаружено и обезврежено взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил РИА «Дагестан» представитель Управления ФСБ России по региону.

Шамиль Магомедов Махачкала

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, на проспекте Петра I в Махачкале.

«Уничтоженная бомба имела мощность 50 грамм в тротиловом эквиваленте, — сказал источник. — Она представляла собой устройство с магнитной пластиной и выведенными проводами».

Источник также добавил, что при попытке уничтожить самодельное взрывное устройство с помощью накладного заряда оно сработало. При взрыве никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.