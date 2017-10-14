Великий Новгород, 14 октября, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, церемония состоялась сегодня, 14 октября, в областной филармонии в Новгородском кремле.

Комитет информационной политики Новгородской области На церемонии вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева вручила Андрею Никитину удостоверение губернатора, после чего глава региона произнёс слова присяги. Также Никитин выступил с речью, в которой заявил об основных проблемах Новгородской области и стоящих перед ним задачах.

«Не стану лукавить: нам предстоит несколько очень непростых лет. Программу развития придётся реализовывать в условиях дефицита средств и высокой закредитованности бюджета. Причину этого бессмысленно искать в чём-то одном, виной всему — сумма факторов, своего рода «идеальный шторм», в который экономика региона попала вместе со всей страной, но пережила его, к сожалению, тяжелее, чем многие другие территории. Последствия этого шторма мы видим вокруг себя. Так, мы серьёзно проигрываем в конкуренции с другими регионами за современные рабочие места, за условия ведения бизнеса, за качество жизни. В наших районах уровень здравоохранения, технического оснащения социальных учреждений не слишком-то изменился за последние десятки лет. При этом люди зачастую не могут добраться до больниц и поликлиник, дороги не отвечают никаким требованиям, давно изношены системы водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства», — заявил Никитин.

Комитет информационной политики Новгородской области На церемонии вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Особо он остановился на демографических проблемах региона.

«С каждым годом у нас всё меньше жителей — при значительной смертности темпы сокращения людей в регионе одни из самых высоких в стране. Если не остановить эти процессы, то рано или поздно мы приблизимся к опасной демографической черте. Более того, наша молодёжь — активные, деятельные люди — уезжают, потому что здесь, на своей малой родине, не могут найти интересную, достойную, хорошо оплачиваемую работу, не в состоянии обеспечить лучшую жизнь своим детям. Мы теряем самое ценное: наш человеческий капитал, а значит — перспективы для развития. Но разве регион с великой историей, с большим потенциалом, может отказаться от своего будущего? Убеждён: мы просто не имеем на это права», — подчеркнул губернатор Новгородской области.

«Мы можем и должны стать примером создания лучших перспектив, лучших условий для жизни и труда граждан, для роста деловой активности и развития современных отраслей. Мы можем и должны обеспечить новые возможности для детей, для молодёжи, в образовании, в выборе будущей профессии, гарантировать благополучие старшего поколения. Мы можем и должны стать одной из экономических, деловых, культурных, туристических столиц России, центром притяжения для новых идей и технологий. Именно таким — успешным регионом — хочет видеть Новгородскую область большинство наших жителей», — отметил Андрей Никитин.

Он объявил об открытом отборе на ряд должностей в правительство Новгородской области, отметив, что «каждый, у кого есть способности, квалификации, амбиции, должен быть востребован», при этом заявил, что региону «нужны руководители с современными взглядами».

Комитет информационной политики Новгородской области На церемонии вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Андрей Никитин также подчеркнул, что «недопустимы всякого рода интриги, сведение счётов, выяснение отношений, конфликты, замешанные на корыстных, клановых интересах». «Подобного рода «подковёрные дрязги» — не имеют ничего общего ни с политикой, ни с политической конкуренцией, ни с содержательной, конструктивной критикой», — сказал глава региона, процитировав Ярослава Мудрого: «Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её трудом своим великим».

Своё выступление он завершил словами Архиепископа Новгородского и сподвижника Петра Великого Феофана Прокоповича: «Цель, результат достигается нашею верою и нашими добрыми делами».

Комитет информационной политики Новгородской области На церемонии вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Отметим, что церемония продолжалась около 40 минут, на ней присутствовал и прежний глава региона Сергей Митин, которого Андрей Никитин намерен наделить полномочиями сенатора. Среди гостей были представители администрации президента Российской Федерации, депутаты Государственной думы, главы институтов развития, среди которых — директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года — за него проголосовали 97 405 избирателей или 67,99% из числа тех, кто пришел на выборы. До выборов Никитин с 13 февраля 2017 года руководил регионом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.