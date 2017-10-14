Крым, 14 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Центробанк России 14 октября на территории заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе представил новую банкноту с изображением символов города-героя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина представляет новые банкноты

На лицевой стороне банкноты номиналом 200 рублей изображен символ Севастополя — памятник затопленным кораблям, на другой — музей-заповедник «Херсонес Таврический», мраморные колонны древнегреческой базилики VI века.

Презентация прошла вблизи монетного двора, на котором в древности чеканили монеты полиса Херсонес.

«Примечательно, что представление новой купюры происходит в том месте, где начиналось банковское дело — на монетном дворе «Херсонеса Таврического», — сказал управляющий отделением «Севастополь» южного главного управления «Банка России» Алексей Лаптиев.

Он сообщил, что севастопольцы уже сегодня могут пользоваться новыми купюрами: «Вчера мы подкрепили кассы кредитных организаций Севастополя, банкноты находятся в свободном обороте».

Управляющий отделения ЦБ отметил, что на севастопольской купюре нет графических ошибок, как на двухтысячной. «Ошибок нет: и полуостров российский, и купюра — российская», — сказал он ИА REGNUM.

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Директор музея-заповедника Светлана Мельникова уверена, что банкнота станет «популяризатором» музея-заповедника. «Каждый человек в нашей стране будет сопричастен с этим удивительным местом, с нашим музеем. А также появится осознание того, что хотя бы один раз в жизни это надо увидеть», — сказала директор «Херсонеса Таврического».

Напомним, что Севастополь и Владивосток в 2016 году победили в народном голосовании по выбору изображения на новых банкнотах Центробанка РФ.

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На лицевой стороне банкноты в 2000 рублей изображен вантовый мост во Владивостоке. На оборотной стороне — космодром «Восточный» в Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 Центробанк выпустил в обращение 20 млн банкнот, посвященных Крыму и Севастополю, номиналом 100 рублей.