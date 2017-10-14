Грузовой самолёт рухнул в Атлантику у берегов Кот-д'Ивуара
Ямусукро, 14 октября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. У побережья Кот-д'Ивуара разбился самолет. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает ВВС.
U.S. Department of Defense
Самолёт над морем
Сообщается, что самолёт рухнул в воду Гвинейского залива вскоре после того, как вылетел из аэропорта прибрежного города Абиджан.
Вскоре выяснилось, что упавший самолёт был грузовым.
Местные СМИ публикуют кадры с места крушения, на которых видно разломившийся на две части самолёт.
О судьбе экипажа пока ничего не сообщается.