* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 октября, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Антитеррористическая коалиция под руководством США не смогла подтвердить информацию о том, что сирийский город Ракка, долгое время считавшийся «столицей» террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полностью освобождён от боевиков. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает Reuters.

Mstyslav Chernov Солдаты иракской армии

По словам представителя американский коалиции Райна Диллона, за последние сутки около 100 террористов в районе Раккии сложили оружие и были перемещены за пределы города. Их судьбу он не уточнил.

Однако Диллон подчеркнул, что бои за город продолжаются.

«Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называет точные сроки того, когда, на наш взгляд, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпит полное поражение», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня телеканал Al Arabiya сообщил, что остатки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке сдались «Силам демократической Сирии» (СДС — участник гражданской войны в Сирии на стороне так называемой антитеррористической коалиции во главе с США и считается «умеренной оппозицией». Наступления СДС поддерживаются американской авиацией).

Однако, представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд подтвердил слова Диллона.

«В Ракке продолжаются бои. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден», — сказал Махмуд.

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