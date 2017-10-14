Томск, 14 октября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Когда академическая наука сдает свои позиции, на ее территорию заползает миф, заявил 14 октября политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на открытии конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность» в Томске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Когда академическая наука становится слишком скучной, тогда антинаука становится веселой. Кроме того, академическая наука сложна, а антинаука развлекательно-примитивна», — так Кургинян ответил на вопрос об опасности исторических мифов.

Он также добавил, что молодежи, да и не только, хочется иметь достаточно простое объяснение событий, тогда как мир безумно сложен. Эксперт развил тему соотношения академической науки и мифа, заявив, что основной вопрос заключается именно в ослаблении самой академической науки:

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Она сдает позиции, а чем больше она сдает позиции, тем больше на ее территорию (как сообщающиеся сосуды) начинает вливаться миф. Если академическая наука будет наступательна, утвердительна и интересна, то миф будет маргинален. Если она сдает позиции, миф может захватить все пространство», — сказал Кургинян.

Политолог также пояснил, что множество мифов ведет к бесконечному рассыпанию истории, что опасно для общества по следующим причинам: история это скрепа, которая действительно держит общества, тогда как проникновение мифа чревато его дебилизацией, деградацией и рассыпанием.

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На вопрос, о том, что же можно посоветовать людям, желающим разобраться в достоверности той или иной информации, Кургинян ответил, что нужно уважать самих себя, и любить сложность, а также понимать, что за внедряемыми в общественное сознание примитивными мифами стоят весьма зловещие социальные тенденции:

«Когда тебе «впаривают» что-то простое, то это значит, что тебя хотят превратить в какое-то примитивное существо, в конечном итоге — порабощенное, несвободное», — заключил политолог, добавив, что наука — это увлекательно.

Напомним, 14 октября в Томске открылась конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность». В зале собралось около 280 человек, которым будут представлены результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

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Кроме того, авторы докладов призывают начать открытое обсуждение событий периода Великой Октябрьской Социалистической Революции с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать», — вот к чему призывает коллектив исследователей.