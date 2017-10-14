Байконур, Казахстан, 14 октября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. С космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-07» на борту. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Старт ракеты был осуществлён в 11:47 мск. Грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 8 минут 48 секунд после старта. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 октября в 14:09:57 мск.

Сближение корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу будет происходить в автоматическом режиме.

Сообщается также, что «Прогресс МС-07» доставит на МКС более двух тонн различных грузов. Среди них будут топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-07» был перенесён с 12 на 14 октября из-за отсутствия телеметрии с корабля.