Томск, 14 октября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Общество, чтобы преодолеть раскол, должно достигнуть согласия хотя бы вокруг минимального количества исторических обстоятельств, с таким заявлением выступил 14 октября политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на открытии конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Говоря об актуальности поднимаемых на конференции тем, Кургинян заявил, что одна из самых горячих точек истории — это «все, что связано с советской историей вообще», и с историей Великой Октябрьской Социалистической революции.

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«Вокруг того, что знаменует собой это событие, развернулся конфликт в конце 80-х годов, и кончился он развалом страны», — уточнил политолог, добавив, что вокруг этой горячей точки продолжают кипеть страсти.

Говоря о планах по отношению к накопленному историческому фактологическому материалу, Сергей Кургинян сообщил о намерениях создать новый проект — «Исторические тетради».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«В дальнейшем планируется издавать такой проект, который будет называться «Исторические тетради», в котором будет анализ горячих точек истории. Где каждая тетрадь — это будет объективное содержание события, аналитика конфликта, и какие-то резюме».

На вопрос о том, состоялось ли в России примирение между «красными» и «белыми», Кургинян ответил, что такого примирения не было нигде, даже в Испании, в которой громко кричали о таком примирении, сейчас опять разворачивается конфликт.

«Во Франции, вокруг событий Великой Французской революции, есть роялисты, которые так и считают, что это преступление, а есть другие. Поэтому примирения нет, но есть какое-то согласие вокруг минимального количества обстоятельств, связанных с этой историей», — пояснил политолог.

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И вот когда нет именно такого согласия — по обстоятельствам, возникает конфликт, раскалывающий общество. Для того, чтобы этого не было, нужно о чем-то договориться. Не обязательно обо всем, но есть минимум параметров, по которым нужна договоренность. Причем, эта договоренность абсолютно не означает примирения.

«Мы должны сейчас договориться хотя бы о фактах, ну вот произошло то-то. Согласны ли вы все, что произошло то-то? А теперь давайте интерпретировать. Вы это интерпретируете, как чудовищное злодеяние, мы это интерпретируем, как жертвы модернизации, а кто-то это интерпретирует как-то, что зачистили пятую колонну», — привел пример политолог, подчеркнув, что в интерпретациях можно не соглашаться, но по фактам — обязательно.

Вот такого базового консенсуса в России и нет по событиям Октября 1917 года. Именно ради преодоления раскола, по словам Кургиняна, и проводится цикл конференций, посвященный развенчанию мифов об Октябре 1917 года.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Напомним, 14 октября в Томске открылась конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность». В зале собралось около 280 человек, которым будут представлены результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

Кроме того, авторы докладов призывают начать открытое обсуждение событий периода Великой Октябрьской Социалистической Революции с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать», — вот к чему призывает общество коллектив исследователей.