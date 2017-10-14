Барановичи, Белоруссия, 14 октября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Белорусские правоохранительные органы арестовали российского историка и философа, доцента кафедры философии Московского педагогического университета Петра Рябова, который приехал в Гродно прочесть лекцию по политической философии. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает оппозиционный белорусский правозащитный центр «Весна».

Арест

Сообщается, что Рябов прибыл в Гродно, чтобы, 9 октября, прочитать лекцию в Центре городской жизни на тему «Либертарная социальная мысль последней трети XX — начала XXI вв.». Известно, что Рябов специализируется на исследовании анархизма.

Однако запланированная лекция не состоялась, так как в помещение, где она должна была пройти, ворвалась белорусская милиция. Все слушатели лекции и сам Рябов были задержаны. Их обвинили в проведении «несанкционированного массового мероприятия», а также в возможном распространении экстремистской литературы.

В самом Центре городской жизни Гродно прошли обыски. Всего были задержаны 16 человек.

Всех задержанных несколько часов продержали в отделении милиции, а затем просто выпустили. По всей видимости обвинения оказались ложными.

На следующий день, 10 октября, аналогичная лекция Рябова должна была состоятся в Барановичах. Однако её также не суждено было состоятся, так как Рябов был вновь задержан белорусской милицией.

На этот раз ему предъявили обвинения по статье 17.1 КоАП Белоруссии («Хулиганство»). Барановичский суд признал Рябова виновным и приговорил к шести суткам административного ареста. В чём именно заключается преступление, совершенное Рябовым, не уточняется.

Отбывая наказание, Рябов объявил сухую голодовку.

Примечательно, что 27 августа 2017 года в Барановичах произошел похожий случай. Тогда в этот белорусский город приехал российский гражданин Алексей Сутуга, который называется себя «политзаключенным».

Про Сутугу известно, что он был лидером незарегистрированного движения «Антифа» и в 2014 году был осуждён российским судом на три года колонии после того, как был признан виновным в хулиганстве. Сутуга вместе с двумя своими соратниками по «Антифа» напал на шестерых представителей националистических движений в кафе «Сбарро» у станции метро «Октябрьская» в Москве. Сутуга использовал в драке молоток, завернутый в полиэтиленовый пакет.

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И вот после освобождения из колонии, Сутуга прибыл в белорусский город Барановичи на встречу с некими активистами. В «правозащитном» центре «Весна» его представляют, как «российского политзаключенного и анархиста».

Однако, встрече этой не суждено было состоятся, так как всех её участников задержала белорусская милиция. Все задержанные через несколько часов были отпущены без каких-либо обвинений.

Что касается правозащитного центра «Весна», то он был создан ещё в 1996 году и всегда критиковал действующую в Белоруссии власть. Центр лишен государственной регистрации, а его основатель Алесь Беляцкий сидел в тюрьме за незаконную деятельность, в частности, за уклонение от уплаты налогов.