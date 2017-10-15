Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 14 октября стартовал международный турнир по джиу-джитсу St. Petersburg Open. Соревнования являются отборочным туром перед чемпионатом мира, который состоится в Колумбии. Турнир завершится 15 октября.

Андрей Пронин ИА REGNUM Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open

Андрей Пронин ИА REGNUM Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open

Среди членов сборной команды России — заслуженные мастера спорта РФ Павел Коржавых и Илья Борок, мастера спорта международного класса Алла Падерина, Александр Сак и Абдулбари Гусейнов, которые стали чемпионами Всемирных игр, а также чемпионами мира и Европы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open

Поединки проходят по трем дисциплинам. В файтинг-систем (бои) принимают участие мужчины в семи весовых категориях и женщины в пяти весовых категориях. В не-ваза (борьба лёжа) — мужчины в шести весовых категориях и женщины в четырех. Дисциплина дуо-систем (демонстрация техники в парах) проходит в трех разделах: мужчина/мужчина, женщина/женщина и смешанный.

Турнир St. Petersburg Open проводится Российской федерацией джиу-джитсу, Санкт-Петербургской спортивной федерацией джиу-джитсу «БУДО» и Международной федерацией джиу-джитсу (JJIF) при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Андрей Пронин ИА REGNUM Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open

Напомним, на II Всемирных играх боевых искусств 2013 года в Санкт-Петербурге национальная сборная России завоевала семь золотых медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

Андрей Пронин ИА REGNUM Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open

На Х Всемирных играх в Польше, которые состоялись в этом году, российская сборная заняла шесть призовых мест.