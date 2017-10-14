Киев, 14 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит событий 1920-х годов, когда Украинская Советская Социалистическая Республика вошла в состав Союза Советских Социалистических Республик. Об этом Порошенко заявил сегодня, 14 октября, на церемонии присяги курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

President.gov.ua Выступление Петра Порошенко

«Как президент, как верховный главнокомандующий я гарантирую, что не допущу повторения ошибок 100-летней давности», — сказал Порошенко.

В чем именно заключалась «ошибка 100-летней давности» он не уточнил, а лишь туманно заявил, что тогда «независимость потеряли не военные, ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться».

Далее Порошенко заверил, что в его команде якобы хорошо знают «историю» Украины.

«Относительно нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники истории, однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки», — заявил украинский президент.

Он также вновь заверил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс и обретёт там подлинное счастье западной колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их приспешники. Было объявлено, что Украина берет курс на интеграцию в основные западные транснациональные структуры — Евросоюз и военный блок НАТО и рвет все существующие связи с Россией.

Параллельно с этим была запущена масштабная кампания по декоммунизации Украины и её граждан. Идет планомерное уничтожение советских памятников и символики, стираются любые географические советские названия, проводится переписывание истории.