Тяньцзинь, Китай, 14 октября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова победила китаянку Пэн Шуай в полуфинале турнира в китайском Тяньцзине.

Tatiana Мария Шарапова

Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской теннисистки.

Шарапова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнта. На счету её соперницы два эйса и три двойных ошибки.

В финале турнира Шарапова встретится с представительницей Белорусии Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла итальянку Сару Эррани.

Отметим, что этот финал станет для Шараповой первым за 2,5 года на турнирах WTA. До этого она играла в финале на турнире в Риме в 2015 году, в котором победила испанку Карлу Суарес-Наварро.

Напомним, турнир в Тяньцзине проходит с 7 по 15 октября.

Тяньцзинь-2017. Полуфинал.

Мария Шарапова (Россия) — Пэн Шуай (Китай) — 6:3, 6:1