Санкт-Петербург, 14 октября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Стоимость проезда в поездах проектируемой линии «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала Петербурга составит от 250 до 350 рублей. Капитальные вложения в создание железнодорожной трассы оцениваются в 15,6 млрд рублей.

РЖД Электропоезд «Ласточка»

Об этом стало известно 13 октября в ходе заседания межведомственной комиссии по отбору концепций проектов в целях их реализации на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Напомним, именно на условиях ГЧП будет осуществлен проект создания и эксплуатации железнодорожной линии между аэропортом и центром Санкт-Петербурга.

Как рассказала председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк, объектом концессионного соглашения станет трасса длиною 8,4 км и подвижной состав в количестве 5 железнодорожных составов.

Соглашение планируется заключить сроком на 30 лет, включая инвестиционную стадию (4 года) и эксплуатационную стадию (26 лет). Финансовая модель проекта, стоимость которого, как уже говорилось, составит 15,6 млрд рублей, просчитана с учетом «вилки» тарифов на проезд от 250 до 350 рублей.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин предложил учесть в концепции затраты города на строительство дорожной развязки у аэропорта «Пулково», а это еще 1,2 млрд рублей.

По итогам обсуждения вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил профильным комитетам доработать финансовую модель проекта и представить анализ тарифной политики на перевозку пассажиров и багажа, а также оценить риски дублирования пассажиропотоков, сообщили в аппарате чиновника.

Конкурс на строительство «аэроэкспресса» объявят до конца октября текущего года. Перед этим межведомственная комиссия еще раз вернется к рассмотрению проекта.

Читайте также: В ожидании перегрузки: аэропорт «Пулково» готов ускорить своё расширение

Как сообщал ранее глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, до Витебского вокзала пассажиры аэропорта смогут добраться на «аэроэкспрессе» за 25 минут, поезд будет двигаться со скоростью более 50 км/ч. Предполагается, остановочный пункт появится также и в Купчино, до станции Купчино поезд будет добираться примерно за 10 минут.

Как решили ранее в Смольном, строительство линии начнется только после окончания Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. Ранее именно недостаточным числом пассажиров власти объясняли отсрочку реализации проекта «аэроэкспресса».