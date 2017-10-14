Екатеринбург, 14 октября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улицах города появились баннеры с цитатами последнего российского императора Николая Второго. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Гарник ИА REGNUM Инсталляция у входа в мультимедийный парк «Россия — Моя история»

Ранее такие баннеры были установлены в Москве. Теперь они появились и в столице Среднего Урала — городе, в котором 17 июля 1918 года оборвалась жизнь Николая Романова и членов его семьи. Всего на улицах и в общественном транспорте размещено порядка 50 афиш и пи­лонов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мультимедийный парк «Россия — Моя история»

Также на Урал в преддверии 150-летия со дня рождения Николая Романова (будет отмечаться 19 мая 2018 года) и 100-летия со дня расстрела семьи бывшего императора активно приезжают представители рода Романовых. Один из таких визитов был буквально в конце сентября.

Кроме того, вчера, 13 октября, общественности представили информационно-просветительский интернет-проект «Царская-семья.рф». Его запуск состоялся сегодня, 14 октября. Презентацию провёл руководитель проекта епископ Среднеуральский Евгений, а благословление на создание портала дал лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии

Отметим, что именно епархия стала инициатором создания данного портала. По словам владыки Евгения, новый интернет-ресурс «демонстрирует правдивый взгляд на Царскую семью как единое целое через представление каждого из ее членов». Портал рассчитан в первую очередь на молодёжь, которой, как считает Евгений, «не достаёт достоверной правдивой информации о Царской семье».

Алексей Колчин ИА REGNUM Епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии

Добавим, в июле 1918 года Екатеринбург ожидает множество мероприятий, приуроченных к 100-летию гибели Романовых. В планах также значится визит патриарха Кирилла.

Романовы были расстреляны ночью 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева. Их останки были найдены в 1991 году, а 17 июля 1998-го их захоронили в Санкт-Петербурге. На церемонию приезжал первый президент России Борис Ельцин.

Правда, тогда Церковь не признала останки принадлежащими Романовым. Впрочем, уже в нулевых годах были найдены останки цесаревича Алексея и княжны Марии. Кроме того, в ходе новых экспертиз были выявлены новые доказательства того, что они принадлежат именно Романовым. Возможно, к 100-летию их гибели РПЦ всё же признает, что найденные в 1991 году останки не просто екатеринбургские, а царские.