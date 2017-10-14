Владивосток, 14 октября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Эскадра боевых кораблей Морских сил самообороны Японии вошел в акваторию российского порта Владивосток с неофициальным визитом. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

U.S. Navy Эсминец «Харусамэ»

Он сообщил, что в город Владивосток с неофициальным визитом прибыла эскадра кораблей Морских сил самообороны Японии.

«Прошла торжественная церемония встречи эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима». С приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей Морских сил самообороны Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ», — рассказал Воскресенский.

Он уточнил, что визит японских боевых кораблей продлится пять суток. Для экипажа японских боевых кораблей спланирована обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота России.

Также состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.

Известно, что последний подобный визит японских боевых кораблей состоялся в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года Военно-морские силы Японии возобновили контакты с российскими коллегами. Ранее эти контакты были прерваны из-за того, что Япония присоединилась к санкциям Запада против Российской Федерации.