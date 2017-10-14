Вашингтон, 14 октября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли посоветовала президенту США Дональду Трампу пересмотреть американскую стратегию по Исламской Республики Иран и не признавать соблюдение Ираном условий ядерной сделки. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

U.S. Department of State Никки Хейли

Источник издания сообщается, что в июле 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон убедили Трампа признать, что Исламская Республика Иран соблюдает все условия ядерного соглашения, так как у Вашингтона нет веских доводов, говорящих об обратном.

Но теперь Хейли подтолкнула Трампа пересмотреть эту позицию и изменить отношение к Ирану и ядерной сделки.

Утверждается, что Хейли заверила президента США в том, что подготовить основу для непризнания Трампом соблюдения Ираном ядерной сделки.

«Позвольте мне обосновать это», — сказала постпред, утверждает издание.

Кроме того, утверждается, что президент США с одобрением отнёсся к инициативе Хейли, которая стала «внутренним голосом» Трампа в вопросе Ирана.

Издание отмечает, что данные действия Хейли упрочили её положение при американском президенте. Теперь Хейли рассматривается как основной преемник Тиллерсона на посту государственного секретаря США.

При этом международная реакция на заявление Трампа о возможном разрыве ядерной сделки оказалась крайне негативной. Остальные участники сделки уже обрушились с критикой на американского президента и заявили, что Иран в точности выполняет все условия ядерной сделки, а отменить её вот так просто, как это хочет сделать Трамп — невозможно.