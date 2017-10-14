Нью-Джерси, США, 14 октября, 2017, 09:16 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Кэпиталз».

dbking Александр Овечкин

«Вашингтон» вышел вперёд в первом периоде. Шайбу в составе гостей забросил нападающий гостей Ти Джей Оши.

Во втором и третьем периоде «Вашингтон» закрепил преимущество благодаря шайбам Александра Овечкина, Якуба Враны, Ти Джея Оши, оформившего дубль, и Никласа Бекстрёма.

В составе «Нью-Джерси» отличились нападающие Тейлор Холл и Кайл Палмьери.

Две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)