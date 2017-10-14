Новые правила получения водительских прав в России вступили в силу
Москва, 14 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 14 октября, вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Согласно этим правилам, гражданин для получения допуска к экзамену на получение водительских прав, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медицинского осмотра.
Это сделано для того, чтобы исключить случаи, когда недобросовестные граждане предоставляли недействительные свидетельства и подложные медицинские справки. Также это правило затронет тех, кто привозит справки об обучении и медицинские документы из других регионов.
Кроме того, в самой процедуре сдачи экзамена на управление мотоциклом появились изменения. Теперь желающий стать мотоциклистом должен показать умение выполнять скоростное маневрирование.
С каждым годом процесс получения водительских прав в России усложняется.