Москва, 14 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 14 октября, вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Вождение автомобиля

Согласно этим правилам, гражданин для получения допуска к экзамену на получение водительских прав, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медицинского осмотра.

Это сделано для того, чтобы исключить случаи, когда недобросовестные граждане предоставляли недействительные свидетельства и подложные медицинские справки. Также это правило затронет тех, кто привозит справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Кроме того, в самой процедуре сдачи экзамена на управление мотоциклом появились изменения. Теперь желающий стать мотоциклистом должен показать умение выполнять скоростное маневрирование.

С каждым годом процесс получения водительских прав в России усложняется.